Microsoft повернула собі звання найдорожчої компанії у світі

Компанія Microsoft обійшла Nvidia та Apple за ринковою капіталізацією, знову ставши найдорожчою компанією у світі після зростання акцій на 0,8% до $467,68 — найвищого рівня за останні 11 місяців. Про це повідомляє Мінфін із посиланням на новину CNBC від 6 червня.

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Ринкова капіталізація та порівняння

Ринкова вартість Microsoft досягла $3,48 трильйона, випередивши Nvidia з $3,42 трильйона та Apple з $3 трильйонами. Попередній рекорд акцій Microsoft був зафіксований у липні 2024 року, а від початку 2025 року їхня ціна зросла на 11%, тоді як індекс Nasdaq залишився майже без змін.

Стабільність Microsoft на тлі ринку

Попри загальну негативну динаміку серед технологічних компаній у четвер, спричинену зокрема падінням акцій Tesla через конфлікт Ілона Маска з Дональдом Трампом, інвестори Microsoft зберігають впевненість у її стабільності.

Генеральний директор компанії Сатья Наделла підкреслив значущість співпраці з OpenAI, зазначивши, що стартап нещодавно інвестував значні кошти в хмарну платформу Azure. Загалом Microsoft вклала в OpenAI близько $14 мільярдів.