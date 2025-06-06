У травні 2025 року Міністерство фінансів забезпечило перерахування 19,7 млрд грн трансфертів до місцевих бюджетів. Про це повідомляє «Мінфін» з посиланням на пресслужбу відомства.
6 червня 2025, 13:56
Мінфін у травні перерахував майже 20 мільярдів трансфертів місцевим бюджетам
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Зазначається, що у травні перерахування міжбюджетних трансфертів місцевим бюджетам становить 91,6% від передбачених розписом асигнувань, зокрема:
- базову дотацію перераховано в сумі 2,1 млрд грн (100% до розпису асигнувань);
- додаткові дотації перераховано в сумі 3,0 млрд грн (82,8% до розпису асигнувань).
Залишки коштів на рахунках місцевих бюджетів та бюджетних установ за загальним і спеціальним фондами станом на 1 червня 2025 року становлять 159,6 млрд грн, що на 39 млрд грн більше ніж станом на початок 2025 року.
«За рахунок цих ресурсів органи місцевого самоврядування і надалі мають можливість забезпечувати фінансування першочергових потреб на місцевому рівні», — йдеться у повідомленні.
Джерело: Мінфін
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