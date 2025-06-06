Мінфін у травні перерахував майже 20 мільярдів трансфертів місцевим бюджетам

У травні 2025 року Міністерство фінансів забезпечило перерахування 19,7 млрд грн трансфертів до місцевих бюджетів. Про це повідомляє «Мінфін» з посиланням на пресслужбу відомства.

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Зазначається, що у травні перерахування міжбюджетних трансфертів місцевим бюджетам становить 91,6% від передбачених розписом асигнувань, зокрема:

базову дотацію перераховано в сумі 2,1 млрд грн (100% до розпису асигнувань);

додаткові дотації перераховано в сумі 3,0 млрд грн (82,8% до розпису асигнувань).

Залишки коштів на рахунках місцевих бюджетів та бюджетних установ за загальним і спеціальним фондами станом на 1 червня 2025 року становлять 159,6 млрд грн, що на 39 млрд грн більше ніж станом на початок 2025 року.

«За рахунок цих ресурсів органи місцевого самоврядування і надалі мають можливість забезпечувати фінансування першочергових потреб на місцевому рівні», — йдеться у повідомленні.