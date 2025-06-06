Частка китайських автовиробників на ринку Великої Британії у травні зросла до 9,4% порівняно з 7,7% у попередньому місяці, насамперед завдяки різкому зростанню продажів BYD на 408% за рік. Про це повідомляє Мінфін із посиланням на Bloomberg.
Китайські автовиробники нарощують присутність на британському ринку
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Причини зростання частки
Дані Society of Motor Manufacturers & Traders показують, що успіх Китаю на британському ринку забезпечило не лише зростання BYD, а й поява нових брендів, таких як Omoda та Jaecoo від Chery Automobile Co., а також пожвавлення Polestar, що належить Geely та виробляє більшість автомобілів у Китаї. Відсутність мит на китайські електромобілі у Великій Британії, на відміну від ЄС, робить цей ринок привабливішим для продажу.
Ситуація на ринку електромобілів
Велика Британія минулого року стала найбільшим ринком електромобілів у Європі, випередивши Німеччину, але не має власного масового виробника електромобілів, що відкриває можливості для китайських брендів. Загальні продажі електромобілів у травні зросли на 26%, тоді як продажі Tesla у Великій Британії впали на 36% порівняно з минулим роком.
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