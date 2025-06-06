У п'ятницю, 6 червня, у Києві ввели обмеження руху вантажного транспорту через спекотну погоду. Про це повідомляє «Мінфін» з посиланням на пресслужбу Патрульної поліції міста.
6 червня 2025, 13:12
У Києві обмежили рух вантажівок через спеку
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«Задля збереження дорожнього покриття вантажівкам заборонено рухатися, коли температурні показники повітря +28 градусів та більше за Цельсієм. Заборона стосується транспорту фактичною масою понад 24 т і навантаженням на вісь понад 7 т», — йдеться у повідомленні.
Перечекати спекотний період водії можуть на майданчиках для тимчасової стоянки в смугах відведення автомобільних доріг та біля об'єктів дорожнього сервісу.
Джерело: Мінфін
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