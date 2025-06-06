XRP і Chainlink (LINK) мають оптимістичні прогнози, а XYZVerse обіцяє зростання

Інвестори спостерігають за значними змінами на ринку криптовалют. Такі відомі монети, як XRP і Chainlink, демонструють обнадійливі ознаки зростання. Водночас новачок під назвою XYZVerse привертає увагу заявою про потенційний 5000% стрибок. Ці події викликають інтерес і спекуляції щодо майбутнього цих цифрових активів.

Попит на $XYZ зростає, оскільки його капіталізація наближається до позначки в 15 млн доларів

Проєкт XYZVerse ($XYZ), який поєднує світ спорту та криптовалют, привернув значний інтерес інвесторів. На відміну від типових мем-монет, XYZVerse позиціонує себе як довгострокова ініціатива з чітким планом розвитку та активною спільнотою. Нещодавно проєкт був визнаний кращим новим мем-проєктом, що ще більше зміцнило його привабливість.

Динаміка цін та плани лістингу

Під час попереднього продажу токен $XYZ демонстрував стабільне зростання. З моменту запуску його ціна зросла з 0,0001 до 0,003333 долара, а на наступному етапі вона має зрости до 0,005 долара. Остаточна ціна попереднього продажу становить 0,02 долара, після чого токен буде лістингований на основних централізованих і децентралізованих біржах.

Прогнозована ціна лістингу в 0,10 долара може принести до 1000-кратного прибутку для перших інвесторів, за умови, що проект забезпечить необхідну ринкову капіталізацію.

Наразі зібрано понад 13 мільйонів доларів, і попередній продаж наближається до чергової важливої позначки в 15 мільйонів доларів. Такий швидкий прогрес свідчить про високий попит як з боку роздрібних, так і інституційних інвесторів.

Переможці отримують винагороду

У XYZVerse спільнота визначає правила гри. Активні учасники не є просто глядачами — вони отримують винагороду у вигляді токенів XYZ, що роздаються через айрдроп, за свою відданість. Це гра, в якій найпалкіші гравці виграють великі призи.

Шлях до перемоги

Завдяки надійній токеноміці, стратегічному лістингу на CEX і DEX та послідовному спалюванню токенів, $XYZ створений для чемпіонату. Кожен крок розроблений, щоб просунути його далі, зміцнити його ціну та об'єднати спільноту прихильників, які вірять, що це початок чогось легендарного.

Ейрдропи, винагороди та багато іншого — приєднуйтесь до XYZVerse, щоб отримати всі переваги

Chainlink (LINK)

Джерело: TradingView

Chainlink (LINK) наразі торгується в діапазоні від 12,93 до 15,69 доларів. За останній тиждень його ціна впала на 9,60%, що відображає нещодавній тиск з боку продавців. Однак за місяць LINK продемонстрував помірне зростання на 3,70%. За останні шість місяців ціна знизилася на 37,91%, що вказує на значну низхідну тенденцію.

Технічні індикатори показують неоднозначні сигнали для LINK. Індекс відносної сили (RSI) знаходиться на рівні 57,95, що свідчить про те, що актив не є перекупленим або перепроданим. Стохастичний осцилятор знаходиться на рівні 77,61, наближаючись до зони перекупленості. Рівень MACD становить 0,0616, що вказує на невеликий бичачий імпульс. 10-денна проста ковзна середня становить 14,29 долара, що трохи вище 100-денної середньої 13,99 долара, що вказує на потенційний короткостроковий висхідний тренд.

Найближчий рівень опору для LINK знаходиться на рівні 17 доларів. Якщо ціна підніметься вище цього рівня, вона може націлитися на другий опір на рівні 20,09 долара, що представляє потенційне зростання приблизно на 29% від поточного рівня. З іншого боку, найближча підтримка знаходиться на рівні 11,79 долара, а друга підтримка — на рівні 9,02 долара. Падіння до другої підтримки означатиме зниження приблизно на 30%. Трейдери уважно стежать за цими рівнями, щоб оцінити наступний крок LINK.

Ripple (XRP)

Джерело: TradingView

XRP останнім часом демонструє неоднозначну динаміку цін. За останній тиждень його ціна впала на 2,93%, опустившись в діапазон від 2,05 до 2,33 долара. За останній місяць він подорожчав на 4,18%, а за останні шість місяців зміна склала лише 0,11%, що свідчить про загальну стабільність.

Ці тенденції вказують на можливе зростання XRP. 10-денна проста ковзна середня ціна 2,25 долара перевищує 100-денну середню ціну 2,19 долара, що вказує на короткостроковий оптимізм. RSI знаходиться на рівні 55,54, вище нейтрального рівня 50, що вказує на потенційний висхідний імпульс. Позитивний рівень MACD 0,008680 підтверджує цей прогноз.

Якщо ціна зросте, XRP може досягти найближчого опору на рівні 2,48 долара, що приблизно на 6% вище поточного діапазону. Перевищивши цей рівень, він може націлитися на другий опір на рівні 2,76 долара, що приблизно на 18% вище. Якщо ціна впаде, підтримка на рівні 1,93 долара знаходиться приблизно на 6% нижче, а подальша підтримка на рівні 1,65 долара, що є значним падінням. Стохастик на рівні 20,05 вказує на перепроданість активу, що може призвести до збільшення купівлі.

Висновок

У міру розгортання бичачого тренду 2025 року XRP і LINK виглядають перспективними, але спортивний мемкойн XYZVerse прагне до зростання, потенційно перевершивши такі токени, як PEPE і MOG.

Більше інформації про XYZVerse (XYZ) можна знайти тут:

https://xyzverse.io

https://t.me/xyzverse