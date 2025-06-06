Біткоїн впав до $100 тисяч, Binance акумулювала $31 мільярд у стейблкоїнах: що нового

Біткоїн впав до $100 тисяч на тлі конфлікту між Ілоном Маском та Дональдом Трампом

В ніч з 5 на 6 червня курс першої криптовалюти в моменті опустився до $100 501. Про це свідчать дані CoinMarketCap.

Після просідання біткоїн почав відновлювати свої позиції. На момент написання новини ціна BTC становить $103 163. За добу актив знизився на 1,33%, за тиждень — на 1,96%.

Інші криптовалюти з найбільшою капіталізацією також продемонстрували падіння. Найбільше за останні 24 години втратили:

Падіння криптовалют відбулося на тлі конфлікту між американським мільярдером Ілоном Маском і президентом США Дональдом Трампом, які влаштували перепалку в мережі.

З початку Маск опублікував на своїй сторінці в X критику на адресу законопроєкту «One Big Beautiful Bill», назвавши його «гидотою». Трамп, зі свого боку, висловив розчарування з приводу заяв Маска і зазначив, що той «збожеволів» через те, що глава держави відкликав мандат на електромобілі і попросив його піти.

Також Маск зазначив, що без нього Трампу не вдалося б перемогти на виборах у США. Після цього він заявив, що президент перебуває в документах у справі фінансиста Джеффрі Епштейна, обвинуваченого в педофілії та секс-торгівлі, і саме тому їх не надали розголосу.

Каліфорнія дозволила вилучати неактивні протягом трьох років криптоактиви

Ухвалений Палатою представників Каліфорнії законопроєкт AB-1052, який дозволяє штату вилучати неактивні протягом трьох років криптовалюти, що зберігаються на біржах, спричинив бурхливу реакцію серед криптоспільноти. Директор з політики некомерційної організації Satoshi Action Fund Ерік Пітерсон розʼяснив ситуацію.

Відповідно до законодавчої ініціативи, криптоактив, власник якого не здійснював жодних дій, що свідчать про зацікавленість, протягом трьох років (зокрема, не проводив транзакцій чи не заходив до облікового запису), вважатиметься «незатребуваним» та може бути переданий штату. Але важливо: активи не будуть ліквідовані.

«Коли ваш біткоїн передається штату як незатребуване майно з біржі, він залишається у формі біткоїна, а не продається. Ви зможете повернути його у формі біткоїна від штату Каліфорнія», — пояснив Пітерсон.

Законопроєкт отримав одностайну підтримку у Палаті представників (78 голосів «за»), і тепер переходить на розгляд Сенату Каліфорнії, де його можуть доопрацювати або затвердити в нинішньому вигляді.

Документ розширює чинні норми щодо незатребуваного майна (які вже охоплюють банківські рахунки та сейфи) на цифрові активи. Законопроєкт не вимагає передавати приватні ключі або гаманці державі — мова йде лише про зберігання активів біржами на користь держави до моменту звернення власника.

Критики, особливо прихильники самостійного зберігання криптовалюти, вважають це загрозою для децентралізованої природи біткоїна, однак юристи зазначили, що подібні норми давно діють у більшості штатів США.

Як пояснив Пітерсон, збереження активів у формі криптовалют потенційно дозволяє користувачам виграти від зростання вартості токенів, на відміну від сценарію, коли активи конвертуються у фіатну валюту одразу.

Binance акумулювала $31 млрд у стейблкоїнах — CryptoQuant

Криптовалютна біржа Binance зосередила $31 млрд у USDT та USDC — це близько 59% сукупного обсягу стейблкоїнів на топ-20 торговельних платформах. Про це йдеться у звіті CryptoQuant.

Лише у травні 2025 року на біржу надійшло $31 млрд у стейблкоїнах. З початку року загальний приплив USDT і USDC перевищив $180 млрд.

«Binance зберігає лідерство за середнім обсягом депозитів у біткоїнах, що свідчить про інтерес з боку великих учасників ринку. 22 травня середній депозит сягнув 7 BTC — у день, коли біткоїн оновив історичний максимум на рівні $112 000. Для порівняння: на Bitfinex — 5 BTC,OKX — 1,23 BTC,Kraken — 0,7 BTC,Coinbase — 0,8 BTC», — зазначили в CryptoQuant.

Binance займає друге місце за сукупними резервами серед бірж — $110 млрд у BTC, ETH, USDT і USDC. Лідером є Coinbase з $129 млрд.

Біткоїн-ETF фіксують відтік коштів, Ethereum-ETF нарощують капітал

5 червня 2025 року чистий добовий відтік капіталу зі спотових біткоїн-ETF становив $278,44 млн. Про це свідчать дані SoSoValue. За фондами на базі Ethereum, зі свого боку, зафіксовано невеликий приплив.

Негативною динамікою відзначилися сім продуктів, а саме:

ARKB — $102,03 млн;

FBTC — $80,17 млн;

BITB — $36,73 млн;

GBTC — $24,09 млн;

BTC — $16,7 млн;

BTCO — $12,2 млн;

HODL — $6,51 млн.

За іншими п’ятьма продуктами рух коштів не зафіксовано.

Це другий день з відтоком капіталу з початку місяця. При цьому обсяг торгів істотно зріс, досягнувши максимуму з кінця травня 2025 року.

Відтік капіталу і високу активність інвесторів можна пояснити просіданням біткоїна і крипторинку загалом. Останнє зумовлено конфліктом між мільярдером Ілоном Маском і президентом США Дональдом Трампом.

Водночас за спотовими Ethereum-ETF зафіксовано приплив капіталу — $11,26 млн. У цьому секторі один фонд відзначився позитивною динамікою (IBIT, $34,65 млн) і один негативною (FETH — $23,4 млн).