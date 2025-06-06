Ціна на нафту зазнали зниження на тлі переговорів між США і Китаєм

Ціни на нафту впали 6 червня, хоча тижневий приріст став першим за три тижні завдяки відновленню торговельних переговорів між президентом США Дональдом Трампом і лідером Китаю Сі Цзіньпіном, що підвищило очікування зростання попиту в найбільших економіках світу. Про це повідомляє Мінфін із посиланням на Reuters.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Динаміка цін на нафту

Ф’ючерси на нафту марки Brent знизилися на 19 центів (0,3%), досягнувши $65,15 за барель, а американська West Texas Intermediate подешевшала на 20 центів (0,3%) до $63,17 після зростання на 50 центів у четвер. За тиждень Brent зросла на 2,1%, а WTI — на 4%, перервавши двотижневе падіння.

Торговельні переговори та їхній вплив

Китайське агентство «Сіньхуа» повідомило, що переговори між Трампом і Сі Цзіньпіном відбулися за ініціативи США. Трамп назвав їх «дуже позитивним завершенням», заявивши, що США «перебувають у дуже хорошому становищі з Китаєм та торговельною угодою». Водночас Канада продовжує переговори зі США: прем'єр-міністр Марк Карні спілкується з Трампом, як зазначила міністр промисловості Мелані Джолі.