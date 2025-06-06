Курс валют на 6 червня: долар та євро подешевшали

У п'ятницю на готівковому ринку курс долара у покупці знизився на 5 копійок, а у продажу не змінився. Євро подешевшало на 5 копійок у покупці і не змінилося у продажу.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках знизився на 2 копійки у купівлі та продажу. Євро подешевшало на 2 копійки у купівлі та на 5 копійок у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,15−41,75 грн. Євро купують за 47,10 грн, а продають за 47,75 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,32−41,38, євро — 47,48−47,65 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,41−41,44 грн/$. Торги євро проходять на рівні 47,37−47,39 грн/євро.

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