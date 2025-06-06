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6 червня 2025, 10:00

Попит на готівковий долар впав майже в шість разів, євро залишається стабільним — НБУ

Чистий попит на готівкову валюту в Україні значно знизився у квітні-травні 2025 року. Це переважно відбулося за рахунок зменшення інтересу населення до долара США. Про це заявив заступник голови Національного банку Юрій Гелетій на брифінгу, 5 червня.

Чистий попит на готівкову валюту в Україні значно знизився у квітні-травні 2025 року.
Фото: pixabay.com

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«Протягом останніх місяців ми бачимо зменшення попиту на готівкову валюту. Зокрема, це стосується доларів», — зазначив Гелетій.

Він пов'язує це зі змінами в торговельній політиці США та зростанням безробіття, що призводить до зниження попиту на американські активи.

За його словами, якщо у квітні чистий попит на готівковий долар становив $58 млн, то зараз він впав до $10 млн. Водночас ситуація з євро інша.

«Попит на євро залишається стабільним, чистий попит становить 190 мільйонів євро. Люди продовжують купувати євро, але ці обсяги невеликі порівняно з початком року», — пояснив Гелетій.

Він нагадав, що на початку року чистий попит на долар сягав приблизно $900 млн, а на євро — 365 млн.

«Люди диверсифікують свої вкладення в євро, проте ці суми не є значними для нашого ринку», — додав заступник голови НБУ.

Згідно зі статистикою Нацбанку, у травні чиста купівля населенням валюти зросла до $280 млн зі $188 млн у квітні. Однак це значно менше, ніж у березні ($642 млн), січні ($1,29 млрд), а також у травні минулого року ($972 млн).

Варто зазначити, що у травні цього року вперше з серпня 2023 року населення більше продало безготівкової валюти, ніж купило, а саме на $32 млн. Для порівняння, у січні негативне сальдо становило $189 млн, у березні - $77 млн, а у квітні - $2 млн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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