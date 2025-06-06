Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 160 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 993 910 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
6 червня 2025, 8:29
Втрати ворога за 5 червня: 1 160 російських окупантів, 2 танки та 174 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 993910 (+1160) осіб,
- танків — 10889 (+2) од,
- бойових броньованих машин — 22685 (+5) од,
- артилерійських систем — 28794 (+44) од,
- РСЗВ — 1406 (+0) од,
- засоби ППО — 1180 (+3) од,
- літаків — 413 (+0) од,
- гелікоптерів — 336 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 39193 (+174),
- крилаті ракети — 3271 (+0),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 50913 (+101) од,
- спеціальна техніка — 3907 (+0).
Джерело: Мінфін
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