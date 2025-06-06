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6 червня 2025, 10:50

OKX представляє оновлену криптоспільноту ОКХ в Україні

OKX, одна з найбільших криптовалютних екосистем у світі, оголошує про ребрендінг і масштабне оновлення своєї спільноти. Ця подія знаменує собою початок нового етапу розвитку криптоспільноти ОКХ в Україні, де об'єднуються тисячі користувачів — від інвесторів-початківців до досвідчених трейдерів і професіоналів Web3-індустрії.

OKX, одна з найбільших криптовалютних екосистем у світі, оголошує про ребрендінг і масштабне оновлення своєї спільноти.

Оновлена спільнота OKX стане не лише простором для спілкування, але й справжнім центром тяжіння для всіх, хто хоче бути в курсі актуальних трендів, поглибити знання у трейдингу та стати частиною децентралізованої економіки, що швидко зростає.

Що пропонує оновлена спільнота OKX:

Освітні можливості. Учасники спільноти зможуть проходити регулярні навчальні програми, включаючи вебінари, майстер-класи, розбори стратегій та інтерактивні сесії з експертами. Також на вас чекають подкасти з представниками популярних проектів — з перших вуст про майбутнє ринку, технології та інвестиційні можливості.

Місце сили та спілкування для ончейн-покоління. Спільнота OKX — це активне соціальне середовище, де учасники обмінюються досвідом, обговорюють ринок, допомагають один одному та знаходять однодумців. Персоналізовані бейджі, лідерборди та ігрові елементи роблять участь живою, захоплюючою та мотивуючою.

Доступ до унікальних активностей та винагород. Участь у конкурсах, кампаніях та спеціальних ініціативах дозволить отримувати цінні винагороди, включаючи криптовалюту, бонуси та брендований мерч від OKX.

Підтримка та супровід. Модератори та представники OKX завжди на зв'язку, щоб допомогти з питаннями, пропозиціями чи ідеями. Учасники також зможуть ділитися власним досвідом та створювати корисний контент для спільноти.

Оффлайн-заходи та зустрічі. Спільнота стане сполучною ланкою між онлайн- і офлайн-світом. Заплановані регулярні офлайн-мітапи, тематичні вечірки, закриті зустрічі з командою OKX, міжнародними партнерами біржі та лідерами індустрії.

Акцент на локальний контекст. Усі матеріали, підтримка та заходи адаптовані під культурний та мовний контекст регіону, щоб забезпечити максимальну залученість та ефективність взаємодії.

Перша активність доступна вже зараз!

Однією з перших активностей у рамках ребрендингу стане аватар-кампанія: учасникам пропонується змінити аватар у месенджері на брендований, демонструючи свою приналежність до покоління ончейн. За участь передбачені цінні призи — це шанс одразу заявити про себе у спільноті та отримати бонуси від OKX.

Чому це важливо?

Крипторинок переживає черговий етап активного зростання, і саме в такі періоди особливо важливо бути частиною надійної, професійної спільноти. OKX створює екосистему, де цінуються знання, відкритість та прагнення розвитку — і запрошує всіх бажаючих приєднатися до руху, який формує майбутнє криптоіндустрії.

Приєднуйтесь вже сьогодні, щоб бути в центрі подій та розвивати свої навички разом з найсильнішою криптоспільнотою країни!

За всіма новинами та оновленнями можна стежити у Telegram-каналі біржі та на офіційному сайті ОКХ.

Джерело: Мінфін
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