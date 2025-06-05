До закриття міжбанку курс долара знизився на 13 копійок у купівлі та продажу. Євро подорожчало на 15 копійок у купівлі та продажу.
5 червня 2025, 17:29
Курс валют на вечір 5 червня: долар на міжбанку подешевшав, євро — подорожчало
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Відкриття 5 червня
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Закриття 5 червня
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Зміни
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41,54/41,57
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41,41/41,44
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13 /13
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47,40/47,42
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47,55/47,57
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15/15
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,20−41,75 грн. Євро купують за 47,15 грн, а продають за 47,75 грн.
В обмінниках долар торгується за 41,34−41,40, євро — 47,50−47,70 грн.
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Джерело: Мінфін
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