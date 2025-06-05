Новий функціонал для комфортного обміну валют

Ми оновили функціонал нашого обмінного сервісу Payex24 , додавши кілька важливих поліпшень, які зробили платформу ще зручнішою для користувачів. Нижче детально розповідаємо про нові функції.

Вибрані валюти

Тепер ви можете позначати часто використовувані валюти як вибрані. При наступному відвідуванні вони будуть відображатися вгорі списку для швидкого доступу.

Фільтрація валют за категоріями

Вкладки «Крипто», «Банки» і «Готівка» дозволяють зручно відфільтрувати напрямки. Можна вибрати популярні криптовалюти або стейблкоіни у всіх мережах, а також банки за валютами (UAH, EUR, USD та інші).

Відновлення незавершеної заявки

Якщо ви почали оформляти обмін, але випадково закрили сайт — введені дані зберігаються. При поверненні вони будуть автоматично відновлені у формі.

Ми продовжуємо покращувати сервіс. Тепер оформлення заявки займає всього кілька кліків.