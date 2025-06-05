Верховна Рада у четвер, 5 червня, підтримала в першому читанні законопроєкт № 4380 про адміністративний збір, який має впорядкувати систему оплати за адміністративні послуги. Про це повідомляє «Мінфін».
5 червня 2025, 18:16
Базові послуги у ЦНАП можуть стати платними: Рада підтримала законопроєкт у першому читанні
► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Деталі
Документ визначає близько півтори сотні базових адміністративних послуг, більшість із яких пропонується зробити платними (мінімальна ставка — 20 грн).
Наприклад, реєстрація бізнесу та земельних ділянок, які були безплатними, коштуватимуть 100−200 грн, а плата за реєстрацію шлюбу зросте з нинішніх 85 копійок до 200 грн.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядає 1 незареєстрований відвідувач.
Коментарі - 2