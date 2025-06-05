Уряд спрямував 2 млрд гривень для компенсації відсоткових ставок за «Доступними кредитами 5-7-9»

Уряд перерахував Фонду розвитку підприємництва 2 млрд гривень для компенсації відсоткових ставок за кредитами, виданими у межах державної програми «Доступні кредити 5−7−9%» у травні, а також для покриття заборгованості перед банками за попередні періоди. Про це пише « Мінфін "з посиланням на пресслужбу Міністерства економіки України.

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Деталі

За словами заступника міністра економіки Андрія Телюпи, завдяки стабільному фінансуванню банки отримують компенсацію від держави, тож підприємці мають розраховувати на незмінні умови за чинними кредитами. Відомство, у свою чергу, продовжує виконувати зобов’язання, які дають бізнесу можливість розвиватися, створювати робочі місця та зміцнювати економічну стійкість держави.

Загалом у 2025 році на потреби збереження цільових процентних ставок для бізнесу уряд перерахував 9 млрд грн:

1,5 млрд грн — у січні;

1,7 млрд грн — у лютому;

1,9 млрд грн — у березні;

1,9 млрд грн — у квітні;

2 млрд грн — у травні.

Нещодавно Кабмін продовжив дію пільгової ставки 1% для інвестиційних кредитів у зонах високого воєнного ризику до пʼяти років. Це рішення сприятиме збереженню стабільності для бізнесу та дозволить спрямовувати зекономлені кошти на розвиток виробництва.