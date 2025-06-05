«Україна та Японія підписали кредитну угоду, необхідну для отримання $3 млрд за рахунок російських активів»

Міністр фінансів України Сергій Марченко та керівник Офісу Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA) в Україні Хідекі Мацунага підписали угоду, яка дозволить отримати майже $3 млрд у межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration (ERA). Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів, 5 червня.

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Документ передбачає надання Україні кредиту у розмірі 471,9 млрд японських єн (понад $3 млрд). Обслуговування та погашення кредиту здійснюватиметься за рахунок майбутніх доходів, отриманих від знерухомлених російських активів.

Кошти є частиною механізму Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) країн G7 загальним обсягом близько $50 млрд.

Отримані від Японії кошти будуть спрямовані на фінансування пріоритетних видатків Державного бюджету України для підтримки економіки та розвитку України.

Міністр фінансів України Сергій Марченко подякував Уряду Японії та агентству JICA за незмінну підтримку України, надану з перших днів повномасштабної агресії росії.

«Японія є одним із ключових партнерів України. Вона є другою найбільшою країною за обсягом бюджетної допомоги з лютого 2022 року — надано понад 8,5 млрд доларів США, з яких 955 млн доларів США — на безповоротній основі. Дякую за збереження критично важливої допомоги. Реалізація механізму ERA допоможе забезпечити бюджетні потреби у 2025 році та у середньостроковій перспективі», — зазначив Марченко.