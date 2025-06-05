Міжнародний ринок: Долар відходить від мінімумів, а євро стабільний перед засіданням ЄЦБ

Долар США незначно зріс у четвер, 5 червня, але залишається під тиском через торговельну невизначеність та слабкі економічні дані, тоді як євро стабілізувався перед засіданням Європейського центрального банку. Про це пише « Мінфін » з посиланням на повідомлення Investing.

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Деталі

Об 11:10 індекс долара, який відстежує динаміку американської валюти проти кошика із шести інших валют, зріс на 0,1% до 98,802, але знизився приблизно на 9% цього року і готується показати найслабшу річну динаміку з 2017 року.

Долар зазнає труднощів цього року

Долар відчував труднощі цього року, оскільки президент США Дональд Трамп оголосив про низку тарифів для країн у всьому світі, що потенційно порушує глобальну торгівлю та негативно впливає на економічне зростання.

Крайній термін Сполучених Штатів для «найкращих пропозицій» торгівлі пройшов у середу без будь-яких торгових оголошень. Торгові переговори продовжуються, але відсутність угод передбачає, що більшість країн не злякалися загрози тарифів, що вказує на майбутні складні переговори.

Водночас слабкі економічні дані США відродили побоювання щодо повільного зростання та високої інфляції.

Звіти цього тижня показали, що приватні роботодавці США додали менше робочих місць, ніж очікувалося, у травні, тоді як кількість вакансій зросла у квітні, хоча збільшилася кількість звільнень.

Щотижневі дані щодо заявок на допомогу по безробіттю будуть опубліковані пізніше протягом сесії, що підготує ґрунт для найважливішого щомісячного звіту за кількістю робочих місць поза сільськогосподарським сектором у п'ятницю, який, як очікується, покаже, що в США було додано 130 000 робочих місць у травні 7 — 7 000.

Засідання ЄЦБ

У Європі пара EUR/USD торгувалася практично без змін на рівні 1,1417, неподалік шеститижневого максимуму, що спостерігався на початку тижня, навіть незважаючи на те, що Європейський центральний банк збирається для завершення підготовки до свого останнього зниження процентної ставки.

Очікується, що ЄЦБ знизить відсоткові ставки на чверть пункту пізніше в четвер, що стане восьмим зниженням трохи більше ніж за рік, оскільки інфляція впала нижче за цільовий показник центрального банку в 2,0%, а економічне зростання в єврозоні залишається млявим.

Тим не менш, дебати про те, що відбудеться далі, можуть бути більш напруженими, ніж думають інвестори, заявили аналітики ING у записці для клієнтів. Вони додали, що «хоча є безліч причин для ЄЦБ продовжувати знижувати ставки», більш яструбині політики «безперечно знайдуть деякі аргументи для того, щоб натиснути на гальма».

GBP/USD трохи знизився до 1,3564, хоча я фунт переважно зберігає свою силу проти долара, оскільки Банк Англії займає обережну позицію щодо зниження відсоткових ставок на тлі підвищеної інфляції.

Фунт стерлінгів зріс більш ніж на 8% до долара з початку року.

Єна знижується

В Азії USD/JPY зросла на 0,4% до 143,29 після слабших, ніж очікувалося, даних із заробітної плати за квітень. Ці показники порушили питання, наскільки сильним залишалося приватне споживання в Японії, що може затьмарити перспективи зростання в 2025 році.

USD/CNY торгувалася практично без змін на рівні 7,1834, оскільки трейдери чекають на новини про торгові переговори між Трампом і головою КНР Сі Цзіньпіном, хоча Вашингтон і Пекін надали мало інформації про те, коли відбудеться діалог.