Ethereum за місяць зріс на 46%, новий президент Південної Кореї пообіцяв криптореформи: що нового

Ethereum за місяць зріс на 46%

За останні 30 днів ціна Ethereum піднялася на 46%. Аналітики пояснюють зростання стійким попитом на спотові ETF і покращенням ринкової структури. На тлі позитивної динаміки зростає ймовірність прориву до нових максимумів.

На момент написання новини вартість Ethereum становить близько $2 608. За останню добу актив знизився на 0,89%, за тиждень — на 4,17%.

Засновник MN Trading Міхаель ван де Поппе заявив, що Ethereum «готовий до значного прориву вгору».

Ключова підтримка для ETH знаходиться на рівні $2 400. Зона опору — між $2 680 і $2 850. Для досягнення нових річних максимумів, за словами ван де Поппе, ціна має подолати цей діапазон.

Аналітик Rekt Capital звертає увагу на спробу закріпити $2 500 як новий рівень підтримки. Аналітик Crypto Eagles вказав на схожість поточної динаміки з циклом 2016−2017 років. На його думку, Ethereum без проблем досягне $6 000.

У спотові біткоїн- та Ethereum-ETF надійшло близько $144 мільйонів

У середу, 4 червня, у спотові біткоїн-ETF надійшло $86,92 млн. За даними SoSoValue, позитивна динаміка триває вже два дні поспіль після відтоків протягом трьох діб, за цей період у продукти на базі першої криптовалюти надійшло майже $475 млн.

Вчора приплив коштів отримав лише фонд IBIT від BlackRock — $283,96 млн. FBTC від Fidelity зафіксував відтік на $197,04 млн, у решті ETF активність не виявили.

У секторі Ethereum-ETF позитивна динаміка триває 13 днів поспіль. 4 червня приплив склав $56,98 млн. $73,18 млн залучив продукт ETHA від BlackRock, FETH від Fidelity зіткнувся з відтоком на $23,62 млн. Фонд компанії Grayscale отримав $7,42 млн, у решті продуктах рух коштів не спостерігався.

Новий президент Південної Кореї пообіцяв криптореформи

У вівторок, 3 червня, Південна Корея офіційно обрала нового президента — кандидата від лівої партії Лі Чже Муна (Lee Jae-myung), який має прокриптовалютні інтереси та намір перетворити країну на лідера цифрових фінансів в Азії. Про це повідомляє The Block.

Крім соціально-економічної політики, спрямованої на підтримку малозабезпечених та малого бізнесу, його ключові ініціативи стосуються:

запровадження спотових криптовалютних ETF, попри чинну заборону на їх локальний запуск;

розробка ринку стейблкоїнів, прив’язаних до корейської вони;

завершення другої частини законодавчого регулювання цифрових активів, з особливим акцентом на прозорість бірж та контроль за стейблкоїнами;

спрощення регуляцій у спеціально визначених блокчейн-регіонах, аби прискорити інновації.

Лі Чже Мун заявив про намір дозволити місцеву торгівлю біржовими фінансовими інструментами, надихнувшись успіхом аналогічних ETF у США.

Це не перший президент, який просуває криптовалютну політику, попередній глава держави також обіцяв дерегуляцію галузі, однак багато обіцянок залишилися невиконаними через опір з боку Комісії з фінансових послуг (FSC), яка наполягала на жорсткому нагляді задля захисту інвесторів.

Втім, Південна Корея залишається одним із найбільших крипторинків у світі. За даними FSC, станом на кінець 2024 року 15,59 млн осіб — 30% населення — інвестували в криптоактиви. На кінець лютого 2025 року кількість користувачів криптобірж досягла позначки в 16,3 млн.

Іспанська мережа кав’ярень Vanadi Coffee планує вкласти до 1 млрд євро в біткоїн

Іспанська мережа кав’ярень Vanadi Coffee, акції якої котируються на фондовому ринку, планує інвестувати до 1 млрд євро у біткоїн. Це рішення мають схвалити на зборах акціонерів 29−30 червня.

Кінцевою метою компанії, згідно з презентацією, є накопичення до 10 000 BTC. Для цього фірма має намір використовувати конвертовані боргові інструменти та структуроване фінансування.

Таким чином керівництво Vanadi Coffee планує диверсифікувати казначейство, а також збільшити прибутковість з розрахунку на одну акцію. При цьому рішення було «натхненне міжнародним досвідом».

У презентації згадуються три компанії — Strategy (раніше MicroStrategy), Metaplanet і The Blockchain Group. У Vanadi Coffee зазначили, що всі три контрагенти отримали вигоду від зміни бізнес-моделі, оскільки ціна їхніх акцій істотно зросла.

Також компанія заявила, що вже купила 5 BTC за 494 480 євро. Ба більше, у середині травня Vanadi Coffee отримала дві пропозиції про випуск конвертованих облігацій на загальну суму в 100 млн євро для інвестицій у біткоїни.

Вони надійшли від Patblasc Software Consulting і WGTO Securitisation Fund. Перша компанія тісно пов’язана з головою ради директорів Vanadi Coffee Сальвадором Марті, друга — належить Alpha Blue Ocean, яка має частку в мережі кав’ярень у розмірі 44%.