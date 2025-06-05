Курс валют на 5 червня: євро в банках додало 15 копійок, долар — 3 копійки

У четвер на готівковому ринку курс долара у купівлі додав 2 копійки, а у продажу 3 копійки. Євро не змінилося у купівлі та додало 15 копійок у продажу.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках не змінився у купівлі та втратив 1 копійку у продажу. Євро додало 3 копійки у купівлі та 7 копійок у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,25−41,80 грн. Євро купують за 47,10 грн, а продають за 47,80 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,38−41,44, євро — 47,42−47,60 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,54−41,57 грн/$. Торги євро проходять на рівні 47,40−47,42 грн/євро.

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