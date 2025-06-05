Трамп заборонив громадянам 12 країн в'їзд до США

Президент США Дональд Трамп 4 червня підписав указ щодо повного обмеження в'їзду до США громадян 12 країн через безпекові ризики. Також запроваджено обмеження для жителів ще 7 країн. Про це повідомляє «Мінфін» з посиланням на CNN.

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Кому заборонено вʼїзд до США

Згідно з наказом, повністю заборонено вʼїзд до США громадянам Афганістану, М'янми, також відомої як Бірма, Чаду, Республіки Конго, Екваторіальної Гвінеї, Еритреї, Гаїті, Ірану, Лівії, Сомалі, Судану та Ємену.

Крім того, Трамп частково обмежив в'їзд для жителів ще 7 країн: Бурунді, Куба, Лаос, Сьєрра-Леоне, Того, Туркменістан та Венесуела.

Зазначено, що указ передбачає винятки для законних постійних резидентів, власників чинних віз, певних категорій віз та осіб, в'їзд яких відповідає національним інтересам США.

З чим пов'язана заборона

Джерела CNN зазначили, що президент США ухвалив остаточне рішення щодо підписання цього документу після антисемітського нападу в штаті Колорадо 1 червня. Трамп розглядав це питання і раніше, але той інцидент пришвидшив його ухвалення.