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5 червня 2025, 11:59

Банки видали кредитів на відновлення енергетичної інфраструктури на 18,2 млрд грн

З червня 2024 року по травень 2025 року українські банки отримали 4 500 заявок від бізнесу на кредитування проєктів із відновлення енергетичної інфраструктури. Загальна сума заявлених коштів сягнула 86,4 млрд грн, з яких уже профінансовано 18,2 млрд грн — у вигляді наданих кредитів і відкритих лімітів. Про це пише «Мінфін» з посиланням на дані НБУ.

З червня 2024 року по травень 2025 року українські банки отримали 4 500 заявок від бізнесу на кредитування проєктів із відновлення енергетичної інфраструктури.
Фото: depositphotos

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Деталі

За результатами опитування 20 банків, валовий портфель кредитів юридичним особам на енергетичні потреби, з урахуванням погашення, становить 11,8 млрд грн.

Лише у травні бізнес подав 231 заявку на 1,4 млрд грн, із яких було схвалено 98 на 2,6 млрд грн, а фактично видано 86 кредитів на суму 252 млн грн.

Усього за цією програмою профінансовано генераційні потужності понад 705 МВт.

Найбільше коштів спрямовано на закупівлю та монтаж газопоршневих когенераційних установок (262 МВт), сонячних електростанцій (249 МВт), а також дизельних і бензинових генераторів (130 МВт). Проєкти реалізуються в 21 області України.

Кредитування також активно доступне для громадян. У травні фізичні особи отримали 616 кредитів на суму 110 млн грн, а з червня 2024 року — загалом 7 980 кредитів на 1,2 млрд грн. Валовий портфель таких позик з урахуванням погашення становить 962 млн грн.

В НБУ додають, що сума фактично наданих кредитів залишається нижчою за обсяг поданих заявок через необхідність етапного фінансування, тривалого процесу проєктування та закупівлі обладнання.

До того ж частина заявок дублюється в різні банки, або ж позичальники зрештою обирають інші джерела фінансування.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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