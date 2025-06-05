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5 червня 2025, 17:10

Луцька красуня Юліанна Дружиніна представить Україну на міжнародному конкурсі Mrs. World International

Луцьк, Україна — Успішна бізнесвумен і мати чотирьох синів Юліанна Дружиніна здобула титул «Mrs. Ukraine World International», який став символом української сили та жіночності.

Її перемога у конкурсі краси вдруге підкреслює, що українські жінки здатні досягати великих висот, поєднуючи кар'єру з сімейними цінностями. Конкурс «Mrs. Ukraine World International «проходив у незвичних умовах через війну, але, за словами Юліанни, це не завадило її участі в заході.

«Коли розпочалася війна, всі підготовки до живих виступів зірвались, проте мені все ж пощастило стати учасницею у 2022 році. У 2023 році комітет з Маямі обрав мене для фіналу, і вже в серпні 2025 року відбудеться масштабний конкурс Mrs. World International», — поділилася Юліанна.

«Корона „Mrs. Ukraine World International“ — це не просто прикраса, а визнання моїх досягнень та приклад натхнення для інших жінок», — зазначила Юліанна в своєму інтерв'ю.

Переможниця конкурсу отримає честь представляти Україну на міжнародному рівні, і Юліанна радісно заверила: «Я зроблю це з гордістю!» Ця талановита учасниця, яка також отримала премію «Жінка третього тисячоліття», є успішним тренером і чемпіоном світу з перманентного макіяжу, а її бренд підтримують більше тисячі майстрів. Вона активно готується до фіналу, працюючи над національним костюмом.

«Це буде білий янгол з довгими крилами, на яких зображені червоні тризуби та плаття в українських орнаментах. Я хочу донести нашу біль і силу української жінки», — зазначила вона. Конкурс «Mrs. World International «представляє красу та успіх жінок зі всього світу і надає платформу для самореалізації.

В Україні конкурс «Mrs. Ukraine World International» є частиною глобального заходу, який відзначає досягнення заміжніх жінок у професійній та сімейній сферах. Юліанна Дружиніна є живим прикладом незламності укрїнських жінок і того, як кожна із нас може поєднувати успішну кар'єру з роллю матері та активним лідерством у суспільстві, стаючи натхненням для багатьох.

Джерело: Мінфін
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