Луцьк, Україна — Успішна бізнесвумен і мати чотирьох синів Юліанна Дружиніна здобула титул «Mrs. Ukraine World International», який став символом української сили та жіночності.
Луцька красуня Юліанна Дружиніна представить Україну на міжнародному конкурсі Mrs. World International
Її перемога у конкурсі краси вдруге підкреслює, що українські жінки здатні досягати великих висот, поєднуючи кар'єру з сімейними цінностями. Конкурс «Mrs. Ukraine World International «проходив у незвичних умовах через війну, але, за словами Юліанни, це не завадило її участі в заході.
«Коли розпочалася війна, всі підготовки до живих виступів зірвались, проте мені все ж пощастило стати учасницею у 2022 році. У 2023 році комітет з Маямі обрав мене для фіналу, і вже в серпні 2025 року відбудеться масштабний конкурс Mrs. World International», — поділилася Юліанна.
«Корона „Mrs. Ukraine World International“ — це не просто прикраса, а визнання моїх досягнень та приклад натхнення для інших жінок», — зазначила Юліанна в своєму інтерв'ю.
Переможниця конкурсу отримає честь представляти Україну на міжнародному рівні, і Юліанна радісно заверила: «Я зроблю це з гордістю!» Ця талановита учасниця, яка також отримала премію «Жінка третього тисячоліття», є успішним тренером і чемпіоном світу з перманентного макіяжу, а її бренд підтримують більше тисячі майстрів. Вона активно готується до фіналу, працюючи над національним костюмом.
«Це буде білий янгол з довгими крилами, на яких зображені червоні тризуби та плаття в українських орнаментах. Я хочу донести нашу біль і силу української жінки», — зазначила вона. Конкурс «Mrs. World International «представляє красу та успіх жінок зі всього світу і надає платформу для самореалізації.
В Україні конкурс «Mrs. Ukraine World International» є частиною глобального заходу, який відзначає досягнення заміжніх жінок у професійній та сімейній сферах. Юліанна Дружиніна є живим прикладом незламності укрїнських жінок і того, як кожна із нас може поєднувати успішну кар'єру з роллю матері та активним лідерством у суспільстві, стаючи натхненням для багатьох.