Саудівська Аравія у липні суттєво підвищить ціни на нафту для Європи

Саудівська Аравія у липні підвищить ціни на всі сорти нафти для європейських покупців на $1,8 за барель. Про це повідомляє «Мінфін» із посиланням на повідомлення держкомпанії Saudi Aramco.

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Деталі

У результаті паливо марки Arab Light для клієнтів із Північно-Західної Європи стане дорожчим за Brent на $3,25 за барель, із Середземномор'я — на $3,05 за барель.

При цьому «легкі» сорти нафти для покупців із країн Азії подешевшають наступного місяця на $0,2 за барель.

Таким чином, Arab Light коштуватиме на $1,2 більше, ніж кошик нафти Оман/Дубай, що близько до мінімального рівня за останні чотири роки.

Ціни на «легку» нафту для США знизяться на $0,1 за барель, для решти марок — не зміняться.