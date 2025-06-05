Нідерланди нададуть Україні новий пакет допомоги на 400 млн євро. Про це оголосив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс на засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» 4 червня, пише «Інтерфакс-Україна».
Україна отримає від Нідерландів 400 млн євро на морську безпеку
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Деталі
Новий пакет підтримки буде спрямований на морську безпеку: він включатиме понад 100 суден, патрульних катерів, транспортних катерів, перехоплювачів, суден спеціального призначення, сказав Брекельманс.
Пакет містить понад 50 морських дронів і включатиме систему озброєння, сенсори, запчастини, навчання.
«Це дуже важливо, тому що ми бачимо, що російські загрози зростають як у Чорному морі, так і біля Херсонщини. Тому для України дуже важливо захиститися. І звичайно, ми хочемо підтримати Україну у свободі судноплавства та підтримці торговельних шляхів», — наголосив Брекельманс.
Нагадаємо
На 2025 рік Нідерланди виділили Україні військову підтримку на загальну суму близько 6 млрд євро, що включає широкий спектр озброєння, техніки та навчання.
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