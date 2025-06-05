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5 червня 2025, 8:53

Україна отримає від Нідерландів 400 млн євро на морську безпеку

Нідерланди нададуть Україні новий пакет допомоги на 400 млн євро. Про це оголосив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс на засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» 4 червня, пише «Інтерфакс-Україна».

Нідерланди нададуть Україні новий пакет допомоги на 400 млн євро.
Фото: depositphotos

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Деталі

Новий пакет підтримки буде спрямований на морську безпеку: він включатиме понад 100 суден, патрульних катерів, транспортних катерів, перехоплювачів, суден спеціального призначення, сказав Брекельманс.

Пакет містить понад 50 морських дронів і включатиме систему озброєння, сенсори, запчастини, навчання.

«Це дуже важливо, тому що ми бачимо, що російські загрози зростають як у Чорному морі, так і біля Херсонщини. Тому для України дуже важливо захиститися. І звичайно, ми хочемо підтримати Україну у свободі судноплавства та підтримці торговельних шляхів», — наголосив Брекельманс.

Нагадаємо

На 2025 рік Нідерланди виділили Україні військову підтримку на загальну суму близько 6 млрд євро, що включає широкий спектр озброєння, техніки та навчання.

Джерело: Мінфін
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