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4 червня 2025, 19:07

Рада обиратиме нового члена у раду НБУ: хто серед кандидатів

Ексголова Ради НБУ Богдан Данилишин, колишній її член Віктор Козюк, ексчлен Рахункової палати Андрій Майснер та ректор Університету банківської справи Анжела Кузнецова претендують на вакантне місце в Раді Національного банку України за квотою Верховної Ради. Про це повідомляє Мінфін із посиланням на новину «Інтерфакс-Україна» від 4 червня.

Ексголова Ради НБУ Богдан Данилишин, колишній її член Віктор Козюк, ексчлен Рахункової палати Андрій Майснер та ректор Університету банківської справи Анжела Кузнецова претендують на вакантне місце в Раді Національного банку України за квотою Верховної Ради.

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Процес відбору

Глава комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев зазначив, що переможця оберуть із цих чотирьох кандидатів. Раніше він підкреслив: «Будемо заслуховувати, проводити відбір, як ми це робимо — відкрито і прозоро». Конкурс на посаду оголосили у квітні, а документи приймали до 22 травня 2025 року.

Контекст і склад Ради НБУ

Згідно з меморандумом програми EFF із МВФ, Україна зобов’язалася заповнити вакансії в Раді НБУ до кінця квітня 2025 року. До складу Ради, крім голови НБУ, входять вісім членів: по чотири призначають президент і парламент на сім років. Наразі від президента призначені Ігор Веремій і Василь Фурман (2022 рік), від Ради — Василь Горбаль (2020 рік), Анатолій Барсуков і Олена Щербакова (2022 рік).

Джерело: Мінфін
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