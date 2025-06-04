До закриття міжбанку курс долара зріс на 2 копійки у купівлі. Євро зросло на 12 копійок у купівлі та на 9 копійок у продажу.
4 червня 2025, 17:26
Курс валют на вечір 4 червня: євро зросло на міжбанку
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Відкриття 4 червня
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Закриття 4 червня
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Зміни
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41,52/41,57
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41,54/41,57
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2/0
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47,24/47,29
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47,36/47,38
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12/9
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,23−41,77 грн. Євро купують за 47,10 грн, а продають за 47,65 грн.
В обмінниках долар торгується за 41,38−41,45, євро — 47,39−47,53 грн.
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Джерело: Мінфін
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