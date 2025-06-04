НБУ відзвітував про прогрес у розвитку фінансового ринку України

Національний банк України повідомив, що 87% заходів, передбачених Стратегією розвитку фінансового ринку, виконані або реалізуються за планом, демонструючи позитивну динаміку за всіма показниками стратегічних цілей. Про це повідомляє Мінфін із посиланням на звіт НБУ від 4 червня.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Основні досягнення за 2023−2024 роки

Серед ключових результатів НБУ виділяє ухвалення трьох стратегій: пом’якшення валютних обмежень, переходу до гнучкішого обмінного курсу та повернення до інфляційного таргетування, розвитку кредитування, а також національної стратегії фінансової грамотності до 2030 року. Також було прийнято Закон України «Про кредитні спілки» та проведено оцінку стійкості 20 найбільших банків, включно з AQR і аналізом їхньої діяльності за базовим сценарієм для визначення необхідного рівня капіталу.

Цілі та плани регулятора

Голова НБУ Андрій Пишний підкреслив: «Національний банк спільно з іншими фінансовими регуляторами наполегливо працює над збереженням макроекономічної та фінансової стабільності. Це критично важливо в умовах повномасштабної війни та для подальшого відновлення країни».

Він додав: «Паралельно ми модернізуємо фінансовий сектор, робимо його прозорим, стійким та поступово забезпечуємо його відповідність стандартам ЄС», зокрема через прогрес у регулюванні фінансових послуг, монетарній політиці, лібералізації руху капіталу та посиленні незалежності центрального банку.