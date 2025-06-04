Глава Національної економічної ради Білого дому інвестував у Coinbase до $5 млн

Глава Національної економічної ради (НЕК) Білого дому Кевін Гассетт інвестував у біржу Coinbase від $1 млн до $5 млн. Про це пише « Мінфін "з посиланням на Bloomberg .

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Деталі

Кевін Гассетт повідомив, що володіє часткою в компанії, оцінюваною в діапазоні від $1 млн до $5 млн. У паперах не вказано точної суми, оскільки держслужбовці відображають активи в певних межах.

Загальні активи Гассетта оцінюються в суму не менше ніж $7,6 млн. Це охоплює дохід від трудової діяльності ($1,5 млн), різні гонорари й оклад у розмірі $50 001 від тієї ж Coinbase.

Політик отримав ці гроші за роботу в Академічній і регулювальній консультативній раді біржі. У ній також перебували колишній голова Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) Джей Клейтон і колишня CLO Центрального розвідувального управління Кортні Елвуд.

Coinbase створила цей орган у травні 2023 року. Його ключовим завданням було надання підтримки в діалозі з регуляторами у США як самій біржі, так і іншим контрагентам.

Як зазначили в Bloomberg, у декларації Гассетта нічого не йдеться про те, чи планує він скоротити портфель, щоб уникнути потенційного конфлікту інтересів.