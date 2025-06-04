Болгарія отримала схвалення ЄЦБ для вступу до єврозони з 2026 року

Європейський центральний банк визнав, що Болгарія відповідає всім критеріям для переходу на євро з 2026 року після оцінки її економічних показників, включно з рівнем інфляції та законодавством центрального банку. Про це повідомляє Мінфін із посиланням на новину Reuters від 4 червня.

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Ключові кроки до приєднання

Головний економіст ЄЦБ Філіп Лейн зазначив: «Це позитивне рішення щодо відкриває шлях до запровадження євро в Болгарії з 1 січня 2026 року. Вона стане 21-ю країною ЄС, яка приєднається до єврозони». Остаточне рішення міністрів фінансів ЄС очікується на початку липня, після чого представники болгарського центробанку почнуть брати участь у засіданнях керівної ради ЄЦБ як спостерігачі.

Економічні показники та прогнози

Болгарія досягла відповідності інфляційному критерію: у квітні показник становив 2,7%, що нижче допустимої межі 2,8%, хоча раніше країна відкладала вступ через проблеми з інфляцією. За прогнозами Єврокомісії, у 2025 році інфляція зросте до 3,6%, але у 2026 році знизиться нижче 2%.