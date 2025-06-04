Золото помірно дорожчає на збереженні невизначеності навколо мит

Ф'ючерси на золото помірно дорожчають у середу, 4 червня, після того, як президент США Дональд Трамп підписав указ про підвищення мит на імпорт сталі та алюмінію до 50% із 25%. Про це повідомляє « Мінфін » з посиланням на дані біржі Comex.

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Котирування серпневих ф'ючерсів на золото на біржі Comex зросли на 0,1% — до $3380 за тройську унцію. За останні п'ять сесій дорогоцінний метал подорожчав приблизно на 2%, з початку року — майже на 25%.

Попит на золото залишається високим через ризики, що зберігаються у зовнішньоторговельній сфері.

Раніше Трамп заявив, що з лідером Китаю складно досягти угоди.

«Мені до душі голова КНР Сі Цзіньпін, і завжди так було. Але він дуже непоступливий, і з ним дуже важко укласти угоду!» — написав Трамп у соцмережі Truth Social.

Мінторг КНР зазначив, що дії США, включаючи нові правила контролю експорту чіпів та загрози анулювання студентських віз, порушують досягнуті в Женеві домовленості та завдають шкоди китайським інтересам.

Також учасники ринку чекають на публікацію звіту про стан американського ринку праці минулого місяця в п'ятницю.

Експерти очікують, що кількість робочих місць в економіці країни зросла на 130 тис., а безробіття залишилося на позначці 4,2%. За даними по ринку праці уважно стежить Федеральна резервна система США та враховує їх при прийнятті рішень за ключовою процентною ставкою.

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