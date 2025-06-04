Франція та Бельгія блокують заборону російського газу в ЄС — Politico

Два найбільші покупці російського скрапленого природного газу (СПГ) в Європейському Союзі — Франція та Бельгія — відмовляються схвалити план Брюсселя щодо заборони постачання московського «блакитного палива» до 2027 року. Про це повідомляє «Мінфін» з посиланням на Politico.

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Зазначається, що Франції та Бельгії потрібні додаткові гарантії щодо економічних та правових наслідків цього кроку, перш ніж приймати рішення.

Франція, головний покупець російського газу, повідомила, що надає перевагу стратегії пошуку альтернативних поставок. Бельгія, яка посідає друге місце, хоче отримати звіт з детальним описом економічних наслідків, перш ніж приймати рішення.

«Ми захищаємо європейську стратегію диверсифікації… яка вже обговорюється», — заявив міністр енергетики Франції Марк Ферраччі Politico, маючи на увазі план Франції замінити російський газ катарською продукцією.

Ці вагання суперечать іншим великим імпортерам російського СПГ до ЄС: Іспанії та Нідерландів. Обидві країни заявили, що вони прагнуть підтримати майбутнє законодавство, яке покладе край російським газовим контрактам, заборонивши короткострокові закупівлі цього року та довгострокові контракти до 2027 року.

Теоретично, це допоможе країнам уникнути контрактів, які в іншому випадку змушуватимуть їх купувати російський СПГ роками.

Залучення всіх чотирьох країн буде вирішальним для Європейської комісії, виконавчого органу ЄС, оскільки вона прагне підтримки своєї пропозиції, яка очікується наступного місяця.

Угорщина та Словаччина, ймовірно, спробують зірвати заборону, прагнучи продовжувати постачати дешевший російський газ. Численні політики та галузеві діячі закликають до післявоєнного повернення до російської енергетики, враховуючи високі рахунки за електроенергію в Європі та економіку, що переживає труднощі.

Це означає, що залучення найбільших імпортерів стане потужним сигналом.

Імпорт російського газу

Минулого року Франція, Бельгія, Іспанія та Нідерланди імпортували 16,77 мільйона тонн російського СПГ, згідно з даними платформи Kpler, що становить 97% від загального імпорту ЄС та понад половину світового експорту рф. Разом вони витратили понад 6 мільярдів євро на закупівлю російського газу.