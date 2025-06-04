Рада скасувала мито та ПДВ на оптоволокно для дронів

У середу, 4 червня, Верховна Рада ухвалила два закони про запровадження податкових та митних пільг для виробників дронів, що управляються через оптоволоконний кабель. Про це повідомляє «Мінфін» з посиланням на першого заступника керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослава Железняка.