У середу, 4 червня, Верховна Рада ухвалила два закони про запровадження податкових та митних пільг для виробників дронів, що управляються через оптоволоконний кабель. Про це повідомляє «Мінфін» з посиланням на першого заступника керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослава Железняка.
4 червня 2025, 15:42
Рада скасувала мито та ПДВ на оптоволокно для дронів
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Ухвалення відповідних законопроєктів № 13305 та № 13306 за основу та в цілому підтримали 302 та 303 народних депутатів відповідно.
Дані закони звільняють від митних платежів та ПДВ імпортне оптоволокно, призначене для виробництва дронів.
Ухвалення цих законопроєктів допоможе:
- зменшити собівартість безпілотних систем, що використовують оптичний кабель для керування та передачі відеосигналу, а також інших оборонних виробів з оптичним кабелем;
- оперативно забезпечити Сили оборони України сучасними технічними засобами.
Джерело: Мінфін
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