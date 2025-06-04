Німеччина запровадила програму для стимулювання інвестицій

Новий уряд Німеччини в середу, 4 червня, оголосив про запуск пакета податкових пільг і подальшого зниження податків для компаній, щоб пожвавити економіку, яка скорочувалася два роки поспіль і, за прогнозами, цього року залишиться в стагнації. Про це повідомляє Мінфін із посиланням на AP.

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Основні положення програми

Кабінет Фрідріха Мерца схвалив програму «прискорювача зростання», яка ще потребує затвердження парламентом. Ключовим елементом є прискорене списання податків на інвестиції в обладнання та верстати протягом трьох років, а також поступове зменшення ставки корпоративного податку з 15% до 10% у період із 2028 по 2032 рік.

Додаткові пільги та цілі

Для компаній, які купують електромобілі, передбачені податкові пільги на найближчі 2,5 роки, а також заходи для заохочення інвестицій у науково-дослідницькі розробки. Міністр фінансів і віцеканцлер Ларс Клінгбіль наголосив: «Ми робимо Німеччину більш конкурентоспроможним місцем для ведення бізнесу на міжнародній арені». Водночас галузеві асоціації закликають до додаткових кроків, зокрема зниження цін на електроенергію.