Німецький фондовий індекс DAX продовжує оновлювати рекорди

Індекс DAX на Франкфуртській біржі зріс на 0,7% у середу, 4 червня, перевищивши рівень 24 300 і встановивши новий історичний максимум завдяки очікуванням зниження ставок ЄЦБ та позитивним настроям щодо торговельних переговорів між США і ЄС, що підняло попит на акції технологічних компаній. Про це повідомляє Мінфін із посиланням на Trading Economics.

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Переговори США та ЄС

Торговельний представник США Джеймісон Грір і європейський комісар із питань торгівлі Марош Шефчович проведуть зустріч сьогодні після того, як Трамп підвищив мита на сталь і алюміній. Оптимізм інвесторів пов’язаний із можливим прогресом у переговорах.

Джерело: Trading Economics

Корпоративні новини

Акції Infineon Technologies зросли на 4%, Siemens — на 1,8%. Водночас папери Airbus піднялися більш ніж на 3% на тлі інформації про ймовірну угоду з китайськими авіакомпаніями на постачання до 300 літаків.

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