Українці у Франції зможуть обмінювати права без іспитів

Україна та Франція досягли домовленості про укладення угоди щодо взаємного обміну посвідчень водія, а також про співпрацю у сфері євроінтеграції. Про це повідомляє «Мінфін» з посиланням на заяву прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

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«Стали на крок ближче до спрощення обміну водійських посвідчень між країнами. Була підписана відповідна Декларація, яка стане основою для майбутньої угоди», — зазначив прем'єр.

За його словами, після укладення угоди українці, які проживають у Франції, зможуть обмінювати посвідчення водія без потреби повторно складати іспит.

Крім того, було підписано програму співпраці між секретаріатами урядів країн, яка передбачає обмін досвідом і інформацією та експертну допомогу Україні в переговорному процесі на шляху до ЄС.

Також підписана угода, яка має розширити можливості для українських учнів, студентів і викладачів опанувати французьку мову в школах та університетах.