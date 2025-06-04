Курс валют на 4 червня: євро та долар в банках подешевшали

У середу на готівковому ринку курс долара у купівлі втратив 4 копійки, а у продажу 3 копійки. Євро подешевшало на 25 копійок у купівлі та на 5 копійок у продажу.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках втратив 2 копійки у купівлі та 1 копійку у продажу. Євро не змінилося у купівлі та подешевшало на 2 копійки у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,26−41,80 грн. Євро купують за 47,00 грн, а продають за 47,75 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,38−41,44, євро — 47,30−47,48 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,52−41,57 грн/$. Торги євро проходять на рівні 47,24−47,29 грн/євро.

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