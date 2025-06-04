Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1020 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 991 820 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
4 червня 2025, 8:16
Втрати ворога за 3 червня: 1020 російських окупантів, 3 танки та 176 БПЛА
Втрати ворога
- особового складу — близько 991820 (+1020) осіб,
- танків — 10884 (+3) од,
- бойових броньованих машин — 22678 (+7) од,
- артилерійських систем — 28711 (+88) од,
- РСЗВ — 1402 (+0) од,
- засоби ППО — 1176 (+0) од,
- літаків — 413 (+0) од,
- гелікоптерів — 336 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 38924 (+176),
- крилаті ракети — 3271 (+0),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 50730 (+123) од,
- спеціальна техніка — 3907 (+2)
Джерело: Мінфін
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