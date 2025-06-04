В Україні видали перший дозвіл на ввезення субстанції медичного канабісу. Про це повідомила Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.
4 червня 2025, 10:15
В Україну дозволили імпортувати медичний канабіс
► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Деталі
«2 червня 2025 року Держлікслужбою було видано перший дозвіл на право ввезення на територію України субстанції медичного канабісу. Дозвіл було видано на субстанцію, яка зареєстрована в Україні та внесена до Державного реєстру лікарських засобів України», — сказано в повідомленні.
Це не канабіс для рекреаційного використання, а саме медична субстанція, яка використовується у складі ліків або для виготовлення ліків.
Нагадаємо
16 серпня 2024 року в Україні набув чинності закон № 3528-IX щодо легалізації медичного канабісу. Ліки на основі медичного канабісу дозволені у 56 країнах.
8 жовтня уряд змінив правила обліку медичного канабісу.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 3 назареєстрованого відвідувача.
Коментарі