Франція виділить 200 млн євро на підтримку проєктів з відбудови та євроінтеграції України

Франція надасть додаткові 200 млн євро для підтримки проектів з відбудови та інтеграції з європейським ринком. Про це домовились під час зустрічі прем'єр-міністри України і Франції Денис Шмигаль та Франсуа Байру.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Деталі

Також, як повідомив Денис Шмигаль, французький Уряд підтвердив надання гарантій у формі експортного кредитного страхування на суму 1,5 млрд євро.

Сторони, окрім іншого, домовилися про проведення спільного засідання урядів двох країн.

«Готуємо важливі угоди щодо співпраці у сфері оборонно-промислового комплексу, критичної сировини та в стратегічних галузях. Ми зацікавлені розвивати наше оборонне партнерство, створювати спільні підприємства», — зазначив Прем'єр-міністр.

На зустрічі приділили увагу питанням торгівлі та підтримки України.

«Франція залишається нашим надійним стратегічним партнером. Зокрема, від початку повномасштабної війни Україна отримала 2 млрд євро тільки прямої бюджетної допомоги», — наголосив він та додав, що Україна отримала від Франції значну підтримку у вигляді гуманітарної, енергетичної допомоги, військової допомоги, зокрема ППО й ракетних систем, артилерії, бронетехніки.