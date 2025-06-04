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4 червня 2025, 8:35

Мінфін та Світовий банк готують нову угоду обсягом щонайменше $1 млрд

Упродовж тижня, з 2 по 6 червня, команда експертів Світового банку спільно з представниками Міністерства фінансів та Уряду України працюють над узгодженням ключових параметрів нової угоди щодо «Позики на політику розвитку «Основи зростання». Угода передбачає залучення у 2025 році позики від Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР) у сумі щонайменше 1 млрд доларів США.

Упродовж тижня, з 2 по 6 червня, команда експертів Світового банку спільно з представниками Міністерства фінансів та Уряду України працюють над узгодженням ключових параметрів нової угоди щодо «Позики на політику розвитку «Основи зростання».
Фото: mof.gov.ua

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Деталі

«Світовий банк є одним із ключових стратегічних партнерів України у просуванні системних реформ. Ми продовжуємо спільну роботу над новою угодою Development Policy Operation (DPO), завдяки якій ми зможемо не тільки залучити необхідні ресурси на підтримку держбюджету, а й стимулювати відновлення та розвиток економіки. У минулому році у межах цього механізму до держбюджету надійшло близько 3,5 млрд доларів США за трьома проєктними угодами. Це дозволило покрити пріоритетні видатки, підтримати фінансову стабільність та реалізувати важливі реформи, зокрема пов'язані з митною та податковою політикою, державними підприємствами, енергетичною сферою, банківським сектором, та розвитком приватного сектору», — зазначила заступниця міністра Ольга Зикова.

DPO — це системний проєкт, спрямований на підтримку реформ в Україні. Передбачені проєктом кошти буде зараховано до загального фонду держбюджету за результатами виконаних умов.

Ключові реформи стосуються зміцнення основ економічної політики, спрямованої на забезпечення сталого зростання.

Так, зокрема, сторони обговорили реформаційні заходи в соціальній сфері, які буде включено до умов нового DPO.

«Із 1 липня 2025 року в Україні стартує пілот із запровадження базової соціальної допомоги. Це новий вид підтримки, який об'єднає кілька наявних соціальних виплат в одну. Базова допомога надаватиметься громадянам України, які відповідатимуть критеріям її отримання. Базовий розмір становитиме 4500 гривень. Отримувачі допомог самостійно прийматимуть рішення про перехід на отримання базової соціальної допомоги», — зазначив під час зустрічі Роман Єрмоличев.

Очікується, що Україна отримає щонайменше 1 млрд доларів США за проєктом до кінця 2025 року. Сторони домовились продовжити необхідну роботу для реалізації програми DPO.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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