Всеукраїнський Invest Forum від SENSAR: коли девелопер стає модератором інвестиційного ком'юніті в Україні

30 травня Київ став епіцентром ключової інвестиційної події року — щорічного Всеукраїнського Invest Forum від SENSAR Development. Цьогорічний захід став не лише майданчиком для нетворкінгу та діалогу про інвестиції. Подія стала справжнім маркером зрілості українського бізнес-середовища, яке навіть у часи турбулентності знаходить ресурси для розвитку, партнерства та росту.

SENSAR Development, українська девелоперська компанія, відома не лише інвестиційними форумами та бізнес-зустрічами з розвитку ринку нерухомості в Україні. З 2018 року вона реалізує проєкти житлової, комерційної та дохідної нерухомості. Компанія відома своєю здатністю завершувати будівництво навіть в умовах війни. Про це свідчать три масштабні проєкти у Запоріжжі, які були добудовані у 2023 році, попри близькість лінії фронту. Компанія зберегла 98% команди та продовжує розширюватись і розвивати нові проєкти житлової та дохідної нерухомості у різних регіонах України. Серед них — ЖК Smart City у Києві, THE FIVE Hotel та ЖК Smart Story в Ужгороді, апарт-комплекс Smart Hill у Яремче та Forest Complex GORA у Славсько. Окремо варто відзначити апарт-комплекс Smart House у Львові, який команда SENSAR Development розпочала та добудувала під час війни. Наразі компанія займається управлінням цим інвестиційним проєктом.

Проте одним з найважливіших напрямків своєї діяльності представники компанії вбачають освітні події, які формують бізнес-ком'юніті в Україні. Такою подією є Всеукраїнський Invest Forum.

Формат, що говорить сам за себе

Як зазначає Марк Марченко, СЕО та засновник SENSAR Development, співзасновник UniClinic, цього року для форуму було обрано незвичний, проте символічний формат — просто неба на відкритій локації у Mayachok Event Hall. Простір без стін став своєрідною метафорою відкритості до нових рішень, горизонтів та взаємодії. Понад 500 учасників офлайн та онлайн та 15+ топспікерів могли зануритись у вільну атмосферу сміливих рішень та якісних інвестицій.

Теми, які мають значення

Програма форуму охопила найгостріші питання, які хвилюють українських інвесторів сьогодні: про інвестування під час війни, про трансформацію партнерства в новій реальності, про тренди ринку нерухомості, про інвестиції у ритейл, франшизи тощо.

На сцені виступали ті, хто не з чуток знає, як будувати компанії, створювати додану вартість і приймати стратегічні рішення на роки вперед. Серед них — Ігор Мазепа (Concorde Capital), Лев Жиденко (Аврора), Артур Міхно (Work.ua), Євген Таллер (WhyNot? Enot), Микола Щербина (АНЦ) Олена Унаньян (ЛУН), Андрій Оністрат (офіцер ЗСУ, підприємець) та інші. Також особливо цікавою була дискусійна панель на тему: «Тренди та виклики інвестицій у нерухомість» за участі експертів ринку: Олександра Лахтіонова (RITM Group), Ігора Ільчишена (Ahra Group, Kimberly), Юлії Косенко (Ribas Hotels Management), Сергія Ратушного (Green Rest Hotel & SPA) та модератора Дмитра Карпілоського (УкрІнвестКлуб).

Цінність цих виступів — не лише в досвіді спікерів, а у відвертості та готовності ділитися як успіхами, так і провалами. В умовах невизначеності саме чесний досвід і робочі кейси є найціннішою валютою.

Допомога дітям героїв

Всеукраїнський Invest Forum 2025 мав дві дуже важливих соціальних місії — зібрати кошти для батальйону безпілотних систем «MANTICORA» 155-ої бригади та подарувати дітям, які втратили одного з батьків на війні, літній відпочинок у таборі.

За словам Ірини Дяченко, координаторки форуму, поки інвестиції змінюють економіку, наші діти змінюють життя. Сьогодні понад 13 000 дітей підопічних Благодійного Фонду «Діти Героїв» зростають без одного чи обох батьків через війну. Вони втратили не лише родину, а й відчуття дитинства, безпеки, майбутнього. Тому ми виявили бажання допомогти таким дітям, подарувавши їм відчуття радості та яскравого дитинства у літньому таборі.

Під час форуму, завдяки аукціону з корисними лотами, вдалося зібрати 323 339 грн для того, аби відправити дітей на літній відпочинок.

SENSAR Development, як ініціатор заходу, показав себе не лише як девелопер, але як інтелектуальний модератор бізнес-майбутнього, що працює на стику девелопменту, інвестицій та підприємницького бачення. Компанія прагне об'єднати інвесторів, підприємців та девелоперів для спільного розвитку та відновлення країни.

«Ми в SENSAR маємо внутрішнє переконання, що інвестиції — це не лише про капітал, а й про довіру, знання та спільноту. Наш форум — це платформа, де народжуються ідеї, формуються партнерства та закладається фундамент для майбутнього економічного зростання України», — зазначив Марк Марченко.

Форум завершився яскравим виступом гурту KADNAY, який став своєрідним драйвовим натхненням для подальших звершень учасників форуму. Ведучий, український шоумен, радіо та телеведучий Анатолій Анатоліч, провів подію з емоцією і легкістю та об'єднав на одній сцені фінанси, ідеї та людей.

Всеукраїнський Invest Forum 2025 від SENSAR Development став важливим стимулом для створення самобутнього інвестиційного ком'юніті та пошуку нових можливостей не «після перемоги», а вже зараз. І кожен, хто був на форумі, долучився до творення цієї реальності.

SENSAR Development показав, що навіть у найскладніші часи український бізнес здатен бути не лише адаптивним, а й тим, що надихає. Всеукраїнський Invest Forum 2025 став потужною подією, яка об'єднала людей із баченням, ресурсами та волею змінювати країну тут і зараз. Саме такі ініціативи творять не тільки економічну стійкість, а й нову культуру взаємодії — відкриту, чесну та орієнтовану на довготривалі результати. І саме таким бачить майбутнє SENSAR — не як окрему компанію, а як платформу для синергії бізнесу, капіталу та ідей, що формують Україну завтрашнього дня.