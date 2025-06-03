До закриття міжбанку курс долара впав на 14 копійок у купівлі та на 12 копійок у продажу. Євро впало на 34 копійки у купівлі та на 32 копійки у продажу.
3 червня 2025, 17:30
Курс валют на вечір 3 червня: євро на міжбанку пішло вниз
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Відкриття 3 червня
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Закриття 3 червня
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Зміни
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41,66/41,69
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41,52/41,57
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14/12
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47,61/47,63
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47,27/47,31
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34/32
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,30−41,83 грн. Євро купують за 47,25 грн, а продають за 47,80 грн.
В обмінниках долар торгується за 41,40−41,45, євро — 47,30−47,50 грн.
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Джерело: Мінфін
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