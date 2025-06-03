З початку повномасштабної війни зі спецрахунку, відкритого Національним банком України на потреби оборони, перераховано майже 65 млрд грн, із них у травні — майже 136,4 млн грн. Про це повідомляє Нацбанк.
3 червня 2025, 17:45
НБУ у травні перерахував майже 136,4 мільйона гривень на потреби оборони
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Скільки всього надійшло на спецрахунок
Всього з початку повномасштабного вторгнення на спецрахунок, який Національний банк відкрив для підтримки Сил оборони 24 лютого 2022 року, надійшло понад 66,4 млрд грн в еквіваленті.
За минулий місяць на спецрахунок надійшло майже 151,2 млн грн. Кошти переказували як громадяни та підприємства України, так і міжнародна спільнота із багатьох країн світу.
З-за кордону в іноземній валюті надійшло майже 45,3 млрд грн в еквіваленті.
Станом на 1 червня 2025 року залишок коштів на спецрахунку становив майже 1,6 млрд грн
Джерело: Мінфін
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