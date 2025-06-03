Toyota Industries викуплять за $33 млрд. Акції виведуть із публічного обігу

Девелоперська компанія Toyota Fudosan Co, яку очолює голова ради директорів Toyota Motor Corp Акіо Тойода, придбає акції Toyota Industries Corp., після чого остання стане непублічною компанією. Про це пише Reuters.

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Деталі угоди та її структура

Toyota Fudosan викупить акції Toyota Industries у компаній Toyota Motor Corp., Aisin Corp., Denso Corp. і Toyota Tsusho Corp. за ціною 16 300 єн за акцію, що на 11% нижче за їхню ринкову вартість на закриття торгів у понеділок. Загальна сума угоди складе 4,7 трильйона єн ($32,9 мільярда).

Для її реалізації створять нову холдингову компанію, де Toyota Fudosan інвестує 180 мільярдів єн і отримає 99,44% частки, тоді як Акіо Тойода вкладе 1 мільярд єн, ставши власником решти. Toyota Motor додатково інвестує 700 мільярдів єн. Компанії, що продають акції, натомість викуплять власні папери у Toyota Industries.

Історія та ринкові показники

Toyota Industries, заснована в 1890 році прадідом Акіо Тойоди, є постачальником Toyota Motor, створеної його дідом у 1937 році. Зараз Toyota Motor, найбільший автовиробник світу з випуском понад 11 мільйонів машин щороку, володіє 24,2% Toyota Industries, а Toyota Fudosan — 5,32%.

Сама Toyota Industries має 9% акцій Toyota Motor. Після новин про можливий викуп наприкінці квітня акції Toyota Industries зросли більш ніж на 40%.