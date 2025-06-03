Нова позика на $1 мільярд: в Україні розпочала роботу місія Світового банку

Міністерство фінансів України та Світовий банк готують угоду про позику на суму щонайменше $1 млрд для підтримки політики розвитку «Основи зростання» (Development Policy Operation, DPO). Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

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Зазначається, що упродовж тижня, з 2 по 6 червня, команда експертів Світового банку спільно з представниками Міністерства фінансів та уряду України працюють над узгодженням ключових параметрів нової угоди.

Угода передбачає залучення у 2025 році позики від Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР) у сумі щонайменше $1 млрд.

«Світовий банк є одним із ключових стратегічних партнерів України у просуванні системних реформ. Ми продовжуємо спільну роботу над новою угодою Development Policy Operation (DPO), завдяки якій ми зможемо не тільки залучити необхідні ресурси на підтримку держбюджету, а й стимулювати відновлення та розвиток економіки», — зазначила заступниця міністра Ольга Зикова.

Торік у межах цього механізму до держбюджету надійшло близько $3,5 млрд за трьома проєктними угодами.

За її словами, це дозволило покрити пріоритетні видатки, підтримати фінансову стабільність та реалізувати важливі реформи, зокрема пов'язані з митною та податковою політикою, державними підприємствами, енергетичною сферою, банківським сектором, та розвитком приватного сектору.

Крім того, заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев повідомив про запуск з 1 липня 2025 року пілотного проєкту базової соціальної допомоги розміром 4 500 грн, яка об'єднає кілька наявних соціальних виплат. Громадяни зможуть самостійно вирішувати, чи переходити на отримання такої об'єднаної допомоги.

Стимулювання народжуваності

Окрім того, він поінформував про погодження Мінфіном законопроєкту щодо підтримки сімей та стимулювання народжуваності, реалізацію якого заплановано з наступного року.

«Плануємо не тільки переглянути розміри виплат, а й підходи до підтримки батьків після народження дитини для покращення демографічної ситуації, підвищення рівня народжуваності в Україні, а також заохочення батьків до активної участі у розвитку економіки країни», — зазначив Єрмоличев.

Очікується, що Україна отримає щонайменше $1 млрд за проєктом до кінця 2025 року. Сторони домовились продовжити необхідну роботу для реалізації програми DPO.

Наступні кроки передбачають фіналізацію умов до кінця червня, виконання їх Україною до кінця жовтня та затвердження фінансування Радою директорів Світового банку у листопаді.