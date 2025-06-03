Абрамович відмовляється передавати Україні $3,4 млрд від продажу «Челсі». Британія погрожує судом

Велика Британія погрожує подати до суду на російського бізнесмена Романа Абрамовича через заморожені 2,5 млрд фунтів стерлінгів ($3,4 млрд), отримані від продажу футбольного клубу «Челсі», які він хотів передати жертвам війни в Україні. Про це йдеться у спільній заяві міністра фінансів Британії Рейчел Рівз та міністра закордонних справ Девіда Ламмі, повідомляє Reuters.

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«Уряд рішуче налаштований на те, щоб кошти від продажу футбольного клубу „Челсі“ були спрямовані на гуманітарні цілі в Україні, після незаконного повномасштабного вторгнення росії. Нас глибоко розчаровує, що досі не вдалося досягти згоди з паном Абрамовичем щодо цього питання», — заявили вони.

Британські міністри наголосили, що, хоча двері для переговорів залишаються відкритими, вони цілком готові відстоювати свою позицію в судах, якщо це буде потрібно.

Нагадаємо

Велика Британія запровадила санкції проти Абрамовича у 2022 році через його зв'язки із Путіним.

Під керівництвом Абрамовича «Челсі» пережив найуспішніший період у своїй історії, перш ніж у травні 2022 року клуб був проданий консорціуму на чолі з американським інвестором Тоддом Боелі та приватною інвестиційною компанією Clearlake Capital.

Доходи від продажу заморожені на британському банківському рахунку. Їх не можна перемістити або використовувати без ліцензії від Офісу імплементації фінансових санкцій — агентства Міністерства фінансів, яке забезпечує дотримання санкцій.