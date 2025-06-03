ШІ-помічник Copilot запрацював у Viber

Користувачі Viber в Україні отримали доступ до ШІ-помічника Microsoft Copilot, який допоможе швидко відповідати на запитання, генерувати зображення чи підбирати ідеї для подарунків, не залишаючи застосунок. Про це повідомляє пресслужба Rakuten Viber.

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Що пропонує Copilot у Viber

Copilot, розроблений Microsoft, став частиною чатботу Viber, дозволяючи користувачам економити час, вирішувати творчі завдання та підвищувати продуктивність. Для початку роботи достатньо надіслати повідомлення чатботу Copilot у месенджері. Сервіс уже доступний для всіх, хто оновив Viber до останньої версії.

Переваги співпраці

«Місія Viber як супераппу — спростити розвʼязання щоденних завдань та покращити досвід взаємодії із застосунком Viber», — зазначає Атанас Райков, віцепрезидент із маркетингу Rakuten Viber. «Copilot на 100% відповідає цій меті, надаючи швидкі відповіді, персоналізовані поради та свіжі ідеї у звичному чаті».