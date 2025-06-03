Банки скоротили у квітні ввезення готівкової валюти майже у 2 рази до $564 млн, що є найменшою сумою з серпня 2023 року. Про це йдеться в даних НБУ.
3 червня 2025, 17:15
Банки скоротили у квітні ввезення готівкової валюти майже у 2 рази
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Деталі
Зазначається, що банки ввезли в Україну готівкових доларів на $300 млн, що у 2,7 раза менше, ніж в березні ($801 млн). Крім того, банки ввезли готівкових євро на $260 млн.
Вивезено готівкової валюти на $228 млн.
Нагадаємо
Українці купують дедалі менше доларів у банках, а у квітні було зафіксовано взагалі аномальну ситуацію. Загалом від початку року українці купили в банках $3,347 млрд.
Джерело: Мінфін
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