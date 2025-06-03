Банки скоротили у квітні ввезення готівкової валюти майже у 2 рази

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Деталі

Зазначається, що банки ввезли в Україну готівкових доларів на $300 млн, що у 2,7 раза менше, ніж в березні ($801 млн). Крім того, банки ввезли готівкових євро на $260 млн.

Вивезено готівкової валюти на $228 млн.

Нагадаємо

Українці купують дедалі менше доларів у банках, а у квітні було зафіксовано взагалі аномальну ситуацію. Загалом від початку року українці купили в банках $3,347 млрд.