АМКУ відкрив справу проти найбільших виробників яєць в Україні

Антимонопольний комітет України (АМКУ) розпочав розгляд справи проти найбільших виробників курячих яєць в Україні - груп «Авангард» та Ovostar Union. Про це повідомляє пресслужба АМКУ.

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Зазначається, що АМКУ підозрює їх у вчиненні антиконкурентних узгоджених дій при формуванні ціни на курячі яйця без об'єктивних на те причин на ринку.

«В ході проведеного дослідження АМКУ детально проаналізував господарські показники найбільших виробників та виявив в їх діях ознаки порушення конкурентного законодавства», — йдеться у повідомленні.

Тому в кінці травня 2025 року Комітет розпочав розгляд справи за ознаками вчинення групою компаній «Авангард» та групою компаній «Ovostar Union» порушення закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій при формуванні ціни на курячі яйця без об'єктивних на те причин на ринку.

У квітні 2025 року Антимонопольний комітет надавав десятьом найбільшим виробникам/реалізаторам курячих яєць обов’язкові для розгляду рекомендації про запобігання порушення законодавства про захист економічної конкуренції.