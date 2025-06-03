Neuralink Ілона Маска отримав $650 мільйонів від інвесторів

Компанія Neuralink, створена Ілоном Маском, залучила $650 мільйонів у новому раунді фінансування, до якого долучилися відомі фонди, зокрема ARK Invest, Sequoia Capital, Founders Fund, Thrive Capital і Lightspeed Venture Partners. Про це повідомляє пресслужба компанії.

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Цілі залучення коштів

Отримані інвестиції підуть на розширення доступу до технології Neuralink для нових пацієнтів, а також на створення нових пристроїв, які мають посилити взаємодію між біологічним і штучним інтелектом. Наразі компанія проводить чотири клінічні випробування своєї системи Telepathy, яку вже імплантували п’ятьом пацієнтам.

Технологія та конкуренція

Neuralink розробляє мозково-комп'ютерний інтерфейс (BCI) Telepathy, який включає 64 надтонкі «нитки» з понад тисячею електродів для зчитування нейронних сигналів. Компанія також працює над системою Blindsight, що може повернути зір людям, які втратили очі та зорові нерви, і отримала статус «проривної розробки» від FDA для прискорення схвалення. У цій сфері Neuralink конкурує з такими компаніями, як Synchron, Paradromics і Precision Neuroscience, причому Paradromics нещодавно успішно імплантувала свій пристрій людині.

Перспективи та виклики

Попри прогрес, Neuralink ще має пройти численні етапи перед масовою комерціалізацією. Ілон Маск зберігає оптимізм і навіть висловив готовність імплантувати пристрій собі.